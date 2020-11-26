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Carlo Callin Tambosi
Carlo Callin Tambosi
Carlo Callin Tambosi
Avvocato presso il foro di Trento
Casa & Diritti

Tele-assemblee di condominio, si cambia ancora

Tele-assemblee di condominio, si cambia ancora
Carlo Callin Tambosi
26 novembre 2020
Casa & Diritti

La Cassazione interviene sull'assemblea di condominio

La Cassazione interviene sull'assemblea di condominio
Carlo Callin Tambosi
16 novembre 2020
Casa & Diritti

L'amministrazione del condominio e il nuovo Dpcm

L'amministrazione del condominio e il nuovo Dpcm
Carlo Callin Tambosi
6 novembre 2020
Casa & Diritti

Condominio: cosa cambia con il nuovo Dpcm

Condominio: cosa cambia con il nuovo Dpcm
Carlo Callin Tambosi
22 ottobre 2020
Condominio: cosa cambia con il nuovo Dpcm
Condominio: cosa cambia con il nuovo Dpcm
Casa & Diritti

L'assemblea condominiale in videoconferenza

L'assemblea condominiale in videoconferenza
Carlo Callin Tambosi
16 ottobre 2020
L'assemblea condominiale in videoconferenza
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Casa & Diritti

Le ultime novità per l'assemblea condominiale - Video

Le ultime novità per l'assemblea condominiale - Video
Carlo Callin Tambosi
12 giugno 2020
Casa & Diritti

L'assemblea condominiale in tempo di Covid - Video

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Carlo Callin Tambosi
31 maggio 2020
L'assemblea condominiale in tempo di Covid - Video
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Casa & Diritti

Si deve pagare il canone degli affitti in corso?

Si deve pagare il canone degli affitti in corso?
Carlo Callin Tambosi
15 maggio 2020
Casa & Diritti

Sospesi i termini per le agevolazioni prima casa

Sospesi i termini per le agevolazioni prima casa
Carlo Callin Tambosi
4 maggio 2020
Casa & Diritti

Casa: le misure per fronteggiare gli effetti dell’emergenza

Casa: le misure per fronteggiare gli effetti dell’emergenza
Carlo Callin Tambosi
20 marzo 2020