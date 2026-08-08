CASTELNUOVO DEL GARDA. Dopo l’incendio divampato ieri, venerdì 7 agosto, nei pressi di Gardaland, in serata è arrivata la precisazione della direzione del parco. Nessun dipendente o visitatore è rimasto coinvolto o ferito e Gardaland è rimasto aperto al pubblico.

Secondo quanto ricostruito dalla direzione, all’origine dell’episodio ci sarebbe stato un guasto alla rete elettrica esterna nella zona, che ha reso necessaria l’attivazione dei generatori. Successivamente uno degli apparecchi ha sviluppato un principio d’incendio di lieve entità e circoscritto. In base alle prime valutazioni tecniche, le temperature particolarmente elevate potrebbero aver contribuito al surriscaldamento dell’unità.

L’incendio si è verificato al di fuori dell’area aperta al pubblico. Il personale interno addetto alle emergenze è intervenuto immediatamente insieme ai Vigili del Fuoco, riuscendo a gestire la situazione nel giro di pochi minuti. Alcuni percorsi di accesso nelle vicinanze sono stati chiusi precauzionalmente e successivamente riaperti.

Il problema alla fornitura elettrica ha comunque provocato temporanee variazioni nell’operatività di attrazioni e servizi, legate alla disponibilità dell’alimentazione. «La sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri ospiti è la nostra massima priorità», sottolinea la Direzione di Gardaland, precisando che il parco è rimasto operativo.

L’episodio arriva a pochi giorni dal precedente incendio del 28 luglio, quando un rogo era divampato nell’area sottostante l’attrazione Raptor, interessando la zona a tema Far West.