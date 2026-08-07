CASTELNUOVO DEL GARDA. Un altro incendio nel giro di appena dieci giorni a Gardaland. Oggi, venerdì 7 agosto, un rogo è divampato all’esterno del parco divertimenti, a pochi metri da alcune attrazioni, facendo alzare una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Le fiamme si sono sviluppate da una cabina di un gruppo elettrogeno. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente chiuse tre attrazioni: Shaman, Blue Tornado e Colorado Boat. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause.

È il secondo incendio a Gardaland in pochi giorni. Il precedente risale al 28 luglio, quando intorno alle 13.50 le fiamme erano divampate nell’area sottostante l’attrazione Raptor, coinvolgendo la zona a tema Far West. Anche in quell’occasione il rogo era stato rapidamente circoscritto.

A dare notizia dell’incendio di oggi è stato il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, attraverso un post sui social.

