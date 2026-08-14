CASTELNUOVO DEL GARDA. Due incendi nel giro di pochi giorni hanno acceso l'attenzione sulla gestione delle giornate più calde a Gardaland. Il 28 luglio un rogo aveva interessato una struttura nell'area sotto Raptor, mentre il 7 agosto un principio d'incendio aveva coinvolto un generatore, entrato in funzione dopo un guasto alla rete elettrica esterna. In entrambi i casi nessun visitatore o dipendente è rimasto ferito e il parco è rimasto operativo.

Con le temperature elevate di agosto, Gardaland propone una serie di accorgimenti per rendere più confortevole la visita. Lungo le code delle principali attrazioni sono presenti nebulizzatori, mentre nel parco si trovano fontanelle gratuite e aree con getti d'acqua. Nelle ore centrali si può puntare sulle attrazioni acquatiche, come Fuga da Atlantide, Colorado Boat e Jungle Rapids, oppure sulle esperienze indoor.

Un'altra risorsa è il verde: Gardaland si estende su circa 500 mila metri quadrati di aree verdi, con oltre 110 mila metri quadrati di giardini e spazi nelle diverse strutture. Tra le zone dove trovare ombra ci sono il T-Relax Park, il boschetto vicino a Flying Island e le aree attorno a Fuga da Atlantide e Shaman. Chi vuole evitare le ore più calde può inoltre scegliere l'ingresso serale dalle 17.

L'App Gardaland consente poi di controllare i tempi di attesa in tempo reale, limitando le permanenze in coda. Il consiglio è concentrare le montagne russe più adrenaliniche nelle ore del mattino e alternarle, quando la temperatura sale, a soste all'ombra e attrazioni al coperto o acquatiche.

Proprio le montagne russe saranno protagoniste il 16 agosto con il Roller Coaster Day, la ricorrenza internazionale dedicata ai coaster. L'appuntamento arriva insieme a un record per Gardaland: Dragon Rush ha raggiunto i 5 milioni di passeggeri. Inaugurata nel 2016, l'attrazione ha percorso oltre 266 mila chilometri, una distanza pari a quasi sette giri intorno alla Terra.