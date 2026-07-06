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Ucraina, i drammatici istanti di un attacco russo su Kiev in diretta
Lanciato la notte scorsa su alcuni edifici residenziali, almeno 8 morti e diversi feriti
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Roma, condannato per stupro e lesioni: la reazione di "Non una di meno"

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Stop treni per lavori a ponte Firenze, Italia divisa in 2 ma disagi contenuti

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Maltempo in India, le piogge monsoniche si abbattono su Mumbai

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Vasti incendi nel Sud Europa, migliaia di persone evacuate

6 luglio 2026
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Spagna, iniziati a Pamplona i festeggiamenti per San Fermín

6 luglio 2026
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Milano, coppia di turisti rapinata davanti alla caserma dei carabinieri

6 luglio 2026
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Teheran, ai funerali di Khamenei anche bevande gratis e musica

6 luglio 2026
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Venezuela, sepolti oltre 150 corpi senza identità a La Guaira

6 luglio 2026
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Carnevale tropicale a Parigi, l'America Latina colora gli Champs-Elysees

6 luglio 2026
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Michael Jordan in vacanza a Capri con la moglie Yvette

6 luglio 2026
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Mondiali, come le rispettive tifoserie hanno seguito Messico-Inghilterra

6 luglio 2026
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Roma, cinghiali in un parcheggio a Saxa Rubra

6 luglio 2026
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