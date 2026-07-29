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Turchia, gli incendi minacciano le località turistiche: evacuati in centinaia
Roghi nel sud-ovest e sulla costa dell'Egeo. Le immagini dalle province di Antalya e Balikesir
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Anche la Grecia nella morsa degli incendi, morti tre vigili del fuoco

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Canale della Manica, migranti tentano la traversata verso l'Inghilterra

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Spagna, l'incendio boschivo a Moreda (Castiglia e Leon) visto dall'alto

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Incendio di vegetazione nel Lametino, Canadair in azione

29 luglio 2026
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Gaza City, Israele colpisce la moschea di Al-Muttaqin

29 luglio 2026
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Iraq, raid di Usa e Arabia contro obiettivi delle milizie filo-iraniane: vittime e danni

29 luglio 2026
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Il futuro dell'hospitality fra tecnologia e relazioni

29 luglio 2026
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Milano, soccorre una donna importunata e viene ferito a coltellate

29 luglio 2026
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Bologna inaugura la sua prima Rider house comunale

29 luglio 2026
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Conte, Grillo aveva detto che Draghi era un grillino, fate voi...

29 luglio 2026
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Terremoto in Giappone, le operazioni di soccorso nel centro commerciale crollato

29 luglio 2026
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Terremoto in Giappone, i danni all’interno del centro commerciale distrutto

29 luglio 2026
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