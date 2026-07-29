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Terremoto in Giappone, le operazioni di soccorso nel centro commerciale crollato
Le immagini diffuse dai soccorritori
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Milano, soccorre una donna importunata e viene ferito a coltellate

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Bologna inaugura la sua prima Rider house comunale

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Conte, Grillo aveva detto che Draghi era un grillino, fate voi...

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Terremoto in Giappone, i danni all’interno del centro commerciale distrutto

29 luglio 2026
Terremoto in Giappone, i danni all’interno del centro commerciale distrutto
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Bordeaux, veterinari si prendono cura degli animali domestici degli sfollati

29 luglio 2026
Bordeaux, veterinari si prendono cura degli animali domestici degli sfollati
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Riccione, la tartaruga Nancy torna in mare tra gli applausi di cittadini e turisti

29 luglio 2026
Riccione, la tartaruga Nancy torna in mare tra gli applausi di cittadini e turisti
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Cade mentre è in cordata sulle Alpi Apuane, soccorso notturno per alpinista

29 luglio 2026
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Maxi piantagione di canapa indiana scoperta nel reggino: 1200 arbusti

29 luglio 2026
Maxi piantagione di canapa indiana scoperta nel reggino: 1200 arbusti
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Usa, l’omaggio di Trump ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham

29 luglio 2026
Usa, l’omaggio di Trump ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham
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Alberto Bertaso, comandante dei vigili del fuoco di Tione: «Puntiamo forte sulla formazione degli allievi»

29 luglio 2026
Alberto Bertaso, comandante dei vigili del fuoco di Tione: «Puntiamo forte sulla formazione degli allievi»
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Vigili del fuoco, il corpo di Zambana raccontato dal comandante Marcolla

29 luglio 2026
Vigili del fuoco, il corpo di Zambana raccontato dal comandante Marcolla
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Fabrizio Rosi, comandante dei vigili del fuoco di Besenello: «In paese ci si conosce tutti, dura intervenire quando uno del posto è coinvolto»

29 luglio 2026
Fabrizio Rosi, comandante dei vigili del fuoco di Besenello: «In paese ci si conosce tutti, dura intervenire quando uno del posto è coinvolto»
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