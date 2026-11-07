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Trump nomina Stephen Miller capo di gabinetto al posto di Wiles
Il presidente Usa: "Qualche volta bisogna cambiare"
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Il Papa in Uruguay, l'arrivo in centro a Montevideo e i vespri nella cattedrale

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A Montevideo Papa Leone accolto da 30mila persone

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Falsi allarme bomba, passeggeri a Fiumicino: "Non siamo preoccupati"

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Zelensky avverte, 'Mosca pronta a sferrare un nuovo attacco al settore energetico'

7 novembre 2026
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Il Papa parla della malattia, tutti abbiano possibilità di diagnosi tempestive

7 novembre 2026
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Il Papa sulle midterm, 'fiero di avere esercitato il mio diritto'

7 novembre 2026
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Il Papa in Sudamerica, 'sto bene, mai avuto dubbi di fare questo viaggio'

6 novembre 2026
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Svizzera, lo striscione di Greenpeace contro Musk e Bezos

6 novembre 2026
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Amsterdam, attivisti occupano il cantiere di un data center Microsoft

6 novembre 2026
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Kallas, 'non ci può essere nessun accordo sull'Ucraina senza l'Europa'

6 novembre 2026
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“Possible love” di Lee Chang Dong: “Nel film quesiti importanti sulla realtà di oggi”

6 novembre 2026
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‘Wild Horse Nine’, Buscemi e Posey: “McDonagh scrive sempre ruoli fantastici”

6 novembre 2026
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