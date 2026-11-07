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Doppia tromba d'aria davanti ai Faraglioni di Capri
In Campania fino a stamattina allerta gialla per temporali
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La Russia lancia un nuovo attacco missilistico su Kiev

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Paraguay, arrestato l'ex presidente Peña per il caso Ueno Bank

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In Nuova Zelanda chiusi i seggi per il rinnovo del parlamento

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Trump a Cape Canaveral per un discorso allo Space Kennedy Center

7 novembre 2026
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Il Papa in Uruguay, l'arrivo in centro a Montevideo e i vespri nella cattedrale

7 novembre 2026
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A Montevideo Papa Leone accolto da 30mila persone

7 novembre 2026
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Trump nomina Stephen Miller capo di gabinetto al posto di Wiles

7 novembre 2026
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Falsi allarme bomba, passeggeri a Fiumicino: "Non siamo preoccupati"

7 novembre 2026
Falsi allarme bomba, passeggeri a Fiumicino: \"Non siamo preoccupati\"
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Zelensky avverte, 'Mosca pronta a sferrare un nuovo attacco al settore energetico'

7 novembre 2026
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Il Papa parla della malattia, tutti abbiano possibilità di diagnosi tempestive

7 novembre 2026
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Il Papa sulle midterm, 'fiero di avere esercitato il mio diritto'

7 novembre 2026
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Il Papa in Sudamerica, 'sto bene, mai avuto dubbi di fare questo viaggio'

6 novembre 2026
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