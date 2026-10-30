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Trento, Leonardo delle Sophie Scholl: "La scuola è una comunità dove tutti devono avere voce"

In corso oggi, 30 ottobre, le manifestazioni di studenti e sindacati di base

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Cosa sono le elezioni midterm americane VIDEOGRAFICA EXPLAINER

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Sciopero generale: la grande marcia di studenti e lavoratori a Trento - Videoracconto

In corso oggi, 30 ottobre, le manifestazioni di studenti e sindacati di base

Daniele Panato
Sciopero generale: la grande marcia di studenti e lavoratori a Trento - Videoracconto
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Sciopero a Genova, i portuali bloccano il varco "Albertazzi"

Sciopero a Genova, i portuali bloccano il varco \"Albertazzi\"
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Ilaria Salis a Milano: "In piazza nonostante il terrorismo mediatico"

30 ottobre 2026
Ilaria Salis a Milano: \"In piazza nonostante il terrorismo mediatico\"
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Ucraina, il primo convoglio umanitario diretto a Oleshky

30 ottobre 2026
Ucraina, il primo convoglio umanitario diretto a Oleshky
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Trump attacca un reporter della Reuters: “Sei disgustoso, mettiti in forma”

30 ottobre 2026
Trump attacca un reporter della Reuters: “Sei disgustoso, mettiti in forma”
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La protesta a Trento, Alessandro del Collettivo universitario: "Grossi problemi strutturali, senza risposte"

Diego Morone
30 ottobre 2026
La protesta a Trento, Alessandro del Collettivo universitario: \"Grossi problemi strutturali, senza risposte\"
La protesta a Trento, Alessandro del Collettivo universitario: \"Grossi problemi strutturali, senza risposte\"
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Marta Anderle dell'Anpi: "Gli spazi democratici si restringono. Queste piazze devono tornare piene"

Diego Morone
30 ottobre 2026
Marta Anderle dell'Anpi: \"Gli spazi democratici si restringono. Queste piazze devono tornare piene\"
Marta Anderle dell'Anpi: \"Gli spazi democratici si restringono. Queste piazze devono tornare piene\"
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Meloni al Villaggio della Difesa omaggia i militari morti in Bosnia

30 ottobre 2026
Meloni al Villaggio della Difesa omaggia i militari morti in Bosnia
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Trump e la first lady Melania distribuiscono dolcetti per Halloween

30 ottobre 2026
Trump e la first lady Melania distribuiscono dolcetti per Halloween
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Il sindacato: davanti al Commissariato del governo: "Stanchi di salari da fame, precarietà, diritti calpestati e guerra"

Daniele Panato
30 ottobre 2026
Il sindacato: davanti al Commissariato del governo: \"Stanchi di salari da fame, precarietà, diritti calpestati e guerra\"
Il sindacato: davanti al Commissariato del governo: \"Stanchi di salari da fame, precarietà, diritti calpestati e guerra\"
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Sciopero a Trento: nel corteo non solo protesta, anche balli a ritmo di tamburo

Daniele Panato
30 ottobre 2026
Sciopero a Trento: nel corteo non solo protesta, anche balli a ritmo di tamburo
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