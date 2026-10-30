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Sciopero a Trento: nel corteo non solo protesta, anche balli a ritmo di tamburo

In corso oggi, 30 ottobre, le manifestazioni di studenti e sindacati di base

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Trump e la first lady Melania distribuiscono dolcetti per Halloween

Trump e la first lady Melania distribuiscono dolcetti per Halloween
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Il sindacato: davanti al Commissariato del governo: "Stanchi di salari da fame, precarietà, diritti calpestati e guerra"

In corso oggi, 30 ottobre, le manifestazioni di studenti e sindacati di base

Daniele Panato
Il sindacato: davanti al Commissariato del governo: \"Stanchi di salari da fame, precarietà, diritti calpestati e guerra\"
Il sindacato: davanti al Commissariato del governo: \"Stanchi di salari da fame, precarietà, diritti calpestati e guerra\"
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Un elicottero italiano cade in Bosnia, quattro militari morti

Un elicottero italiano cade in Bosnia, quattro militari morti
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Deloitte premia 70 eccellenze, cresce la spinta sull'IA

30 ottobre 2026
Deloitte premia 70 eccellenze, cresce la spinta sull'IA
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I ragazzi del Liceo Bonporti di Trento: "Stufi di una scuola senza termosifoni"

Diego Morone
30 ottobre 2026
I ragazzi del Liceo Bonporti di Trento: \"Stufi di una scuola senza termosifoni\"
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Stefano Bleggi dell'Assemblea antirazzista: "Propaganda deI governo contro i migranti"

Diego Morone
30 ottobre 2026
Stefano Bleggi dell'Assemblea antirazzista: \"Propaganda deI governo contro i migranti\"
Stefano Bleggi dell'Assemblea antirazzista: \"Propaganda deI governo contro i migranti\"
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Gli studenti delle superiori arrivano in via Verdi: tanti gli striscioni

Diego Morone
30 ottobre 2026
Gli studenti delle superiori arrivano in via Verdi: tanti gli striscioni
Gli studenti delle superiori arrivano in via Verdi: tanti gli striscioni
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Lo Sportello Casa per tutti di Trento: "Chi affitta ai turisti fa aumentare il carovita"

Diego Morone
30 ottobre 2026
Lo Sportello Casa per tutti di Trento: \"Chi affitta ai turisti fa aumentare il carovita\"
Lo Sportello Casa per tutti di Trento: \"Chi affitta ai turisti fa aumentare il carovita\"
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Marco Forza di Amnesty Trento: "Qui per difendere il diritto alla protesta"

Diego Morone
30 ottobre 2026
Marco Forza di Amnesty Trento: \"Qui per difendere il diritto alla protesta\"
Marco Forza di Amnesty Trento: \"Qui per difendere il diritto alla protesta\"
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Sciopero a Trento, disagi alla circolazione

30 ottobre 2026
Sciopero a Trento, disagi alla circolazione
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Perugia, con Steve McCurry "il racconto di storia e spiritualità umbre"

29 ottobre 2026
Perugia, con Steve McCurry \"il racconto di storia e spiritualità umbre\"
Perugia, con Steve McCurry \"il racconto di storia e spiritualità umbre\"
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Turchia, crolla un "camino delle fate" in Cappadocia: morti e feriti

29 ottobre 2026
Turchia, crolla un \"camino delle fate\" in Cappadocia: morti e feriti
Turchia, crolla un \"camino delle fate\" in Cappadocia: morti e feriti