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Morto l'autore della strage di Cracovia
L'annuncio della polizia. Il 24enne era rimasto ferito negli scontri con gli agenti
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Minoranza all'attacco, la risposta del sindaco Ianeselli

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Salesforce, l'IA agentica per servizi più efficienti nella Pubblica Amministrazione

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Le parole dell'Assessora Gerosa sul piano per la scuola digitale e sul regolamento di inclusione

Video di Claudio Libera 

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Il Papa accolto da Milei alla Casa Rosada

9 novembre 2026
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Trump ammette: 'La politica di deportazioni è stata troppo dura'

9 novembre 2026
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L’obelisco di Buenos Aires si illumina per accogliere il Papa

9 novembre 2026
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Il muro di Berlino cadeva 37 anni fa, il racconto di Ehrman, 'L'uomo della domanda'

9 novembre 2026
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Tajani: "Siamo in grado di respingere gli attacchi di hacker filorussi"

8 novembre 2026
Tajani: \"Siamo in grado di respingere gli attacchi di hacker filorussi\"
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Incidente ferroviario in Egitto, testimone: "Abbiamo estratto sia feriti che deceduti"

8 novembre 2026
Incidente ferroviario in Egitto, testimone: \"Abbiamo estratto sia feriti che deceduti\"
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Israele, Herzog affida a Eisenkot l'incarico di formare il nuovo governo

8 novembre 2026
Israele, Herzog affida a Eisenkot l'incarico di formare il nuovo governo
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Il Papa in Uruguay, 50mila persone alla messa a Florida

8 novembre 2026
Il Papa in Uruguay, 50mila persone alla messa a Florida
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Scontro fra due treni a Giza in Egitto, almeno 4 morti e decine di feriti

8 novembre 2026
Scontro fra due treni a Giza in Egitto, almeno 4 morti e decine di feriti
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