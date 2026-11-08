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Israele, Herzog affida a Eisenkot l'incarico di formare il nuovo governo
Il presidente: "È il momento di tendere la mano, di fare tutto il possibile per l'unità nazionale"
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Tajani: "Siamo in grado di respingere gli attacchi di hacker filorussi"

Tajani: \"Siamo in grado di respingere gli attacchi di hacker filorussi\"
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Incidente ferroviario in Egitto, testimone: "Abbiamo estratto sia feriti che deceduti"

Incidente ferroviario in Egitto, testimone: \"Abbiamo estratto sia feriti che deceduti\"
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Il Papa in Uruguay, 50mila persone alla messa a Florida

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Scontro fra due treni a Giza in Egitto, almeno 4 morti e decine di feriti

8 novembre 2026
Scontro fra due treni a Giza in Egitto, almeno 4 morti e decine di feriti
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Silvia Salis: "Renzi e la guida del centro? Discussioni sterili, Genova il mio impegno"

8 novembre 2026
Silvia Salis: \"Renzi e la guida del centro? Discussioni sterili, Genova il mio impegno\"
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Israele, Herzog affida il governo a Eisenkot: l'opinione dei cittadini a Tel Aviv

8 novembre 2026
Israele, Herzog affida il governo a Eisenkot: l'opinione dei cittadini a Tel Aviv
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Schlein: "La Manovra taglia la sanità e aumenta la spesa militare"

8 novembre 2026
Schlein: \"La Manovra taglia la sanità e aumenta la spesa militare\"
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3. Mucche sulla strada tra Mavignola e Campiglio: chi doveva custodirle?

8 novembre 2026
3. Mucche sulla strada tra Mavignola e Campiglio: chi doveva custodirle?
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Cracovia, sul luogo della sparatoria il giorno dopo

8 novembre 2026
Cracovia, sul luogo della sparatoria il giorno dopo
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Londra, Remembrance Sunday: la commemorazione al Cenotafio a Whitehall

8 novembre 2026
Londra, Remembrance Sunday: la commemorazione al Cenotafio a Whitehall
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Nepal, cani di tutte le razze superstar al Kukur Tihar

8 novembre 2026
Nepal, cani di tutte le razze superstar al Kukur Tihar
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Cracovia, la testimonianza di un italiano che era a pochi metri dalla sparatoria

8 novembre 2026
Cracovia, la testimonianza di un italiano che era a pochi metri dalla sparatoria
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