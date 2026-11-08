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Londra, Remembrance Sunday: la commemorazione al Cenotafio a Whitehall
Fra i partecipanti la famiglia reale britannica e anche gli ex premier Starmer, May e Johnson
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Israele, Herzog affida il governo a Eisenkot: l'opinione dei cittadini a Tel Aviv

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Schlein: "La Manovra taglia la sanità e aumenta la spesa militare"

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3. Mucche sulla strada tra Mavignola e Campiglio: chi doveva custodirle?

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Cracovia, sul luogo della sparatoria il giorno dopo

8 novembre 2026
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Nepal, cani di tutte le razze superstar al Kukur Tihar

8 novembre 2026
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Cracovia, la testimonianza di un italiano che era a pochi metri dalla sparatoria

8 novembre 2026
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Droga, estorsioni e armi: cinque arresti a Roma

8 novembre 2026
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Giappone, terremoto di magnitudo 5,7: la scossa e i danni

8 novembre 2026
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Ucraina, anche black-out come effetto della guerra

8 novembre 2026
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Albania, tensioni durante la nuova protesta anti-governativa

8 novembre 2026
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L'entusiasmo dei fedeli all'arrivo del Papa allo stadio Centenario di Montevideo

8 novembre 2026
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Israele, manifestazione per un governo di coalizione arabo-israeliano

8 novembre 2026
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