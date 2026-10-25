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Midterm, Mamdani ha inaugurato la prima giornata di voto anticipato
Il sindaco di New York ha depositato la scheda presso il Metropolitan Museum of Art.
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Centuripe, il borgo siciliano a forma di essere umano

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Onorato: "Violenze da condannare, ma i giovani vanno ascoltati"

Onorato: \"Violenze da condannare, ma i giovani vanno ascoltati\"
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Napoli, studenti ripuliscono la scuola dopo giorni di occupazione

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Lega, Salvini riconfermato segretario per la quarta volta

25 ottobre 2026
Lega, Salvini riconfermato segretario per la quarta volta
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Madre e figlio trovati morti in casa in Molise

25 ottobre 2026
Madre e figlio trovati morti in casa in Molise
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"All's Fair", presentata alla Festa del Cinema di Roma la seconda stagione

25 ottobre 2026
\"All's Fair\", presentata alla Festa del Cinema di Roma la seconda stagione
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Festa del Cinema, il più grande film sulla guerra a tematica gay: "La Bola Negra"

25 ottobre 2026
Festa del Cinema, il più grande film sulla guerra a tematica gay: \"La Bola Negra\"
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Lega, Giorgetti: "Facciamo entrare in squadra chi ha più consensi"

25 ottobre 2026
Lega, Giorgetti: \"Facciamo entrare in squadra chi ha più consensi\"
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Donald Trump ha votato in Florida per le midterm

25 ottobre 2026
Donald Trump ha votato in Florida per le midterm
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Celebrata la regina della tavola sul “Sentiero della patata del Lomaso”

25 ottobre 2026
Celebrata la regina della tavola sul “Sentiero della patata del Lomaso”
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Il leader nordcoreano visita Dandong, una città cinese al confine

25 ottobre 2026
Il leader nordcoreano visita Dandong, una città cinese al confine
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Il ministro dell'Interno francese, 'circa 1.000 fermi in tutto il Paese'

25 ottobre 2026
Il ministro dell'Interno francese, 'circa 1.000 fermi in tutto il Paese'
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