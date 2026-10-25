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Il leader nordcoreano visita Dandong, una città cinese al confine
Kim Jong ha incontrato Wang Huning
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Celebrata la regina della tavola sul “Sentiero della patata del Lomaso”

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Il ministro dell'Interno francese, 'circa 1.000 fermi in tutto il Paese'

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Proteste a Barcellona, barricate e negozi assaltati

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Migliaia in piazza a Tel Aviv contro Netanyahu prima delle elezioni

25 ottobre 2026
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Bulgaria, al via le votazioni per le elezioni presidenziali

25 ottobre 2026
Bulgaria, al via le votazioni per le elezioni presidenziali
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Urne aperte in Serbia, sfida tra Movimento studenti e l'uscente Vucic

25 ottobre 2026
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La Colombia sequestra oltre 4.200 pinne di squalo destinate al mercato asiatico

25 ottobre 2026
La Colombia sequestra oltre 4.200 pinne di squalo destinate al mercato asiatico
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"La Bola Negra", i registi: "mostra il pericolo della mancanza di comunicazione"

25 ottobre 2026
\"La Bola Negra\", i registi: \"mostra il pericolo della mancanza di comunicazione\"
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Il Premio Nobel, David Card, al grattacielo Intesa Sanpaolo

25 ottobre 2026
Il Premio Nobel, David Card, al grattacielo Intesa Sanpaolo
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Jeremy Renner si racconta a Roma: “Dopo l’incidente ho riscoperto ciò che conta”

24 ottobre 2026
Jeremy Renner si racconta a Roma: “Dopo l’incidente ho riscoperto ciò che conta”
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Scontri al centro di Roma, il film della manifestazione

24 ottobre 2026
Scontri al centro di Roma, il film della manifestazione
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Milano, manifestanti davanti alla Questura a sostegno di Siher

24 ottobre 2026
Milano, manifestanti davanti alla Questura a sostegno di Siher
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