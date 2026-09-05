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Meloni a Bari, la figlia le telefona durante il comizio
Fuori programma, ieri per la premier, dopo che le avevano gridato: "Sei bellissima!"
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Milano, chiazza di gasolio nel Naviglio Pavese

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Meloni: "Nuove misure sui carburanti, ma non per chi non ne ha bisogno"

Meloni: \"Nuove misure sui carburanti, ma non per chi non ne ha bisogno\"
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Meloni a Bari: "Abbiamo più consenso del primo giorno"

Meloni a Bari: \"Abbiamo più consenso del primo giorno\"
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Udine, 32enne ucciso a colpi di cacciavite al torace

5 settembre 2026
Udine, 32enne ucciso a colpi di cacciavite al torace
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Legge elettorale, Tajani: "Fondamentale rinforzare la stabilità"

4 settembre 2026
Legge elettorale, Tajani: \"Fondamentale rinforzare la stabilità\"
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Capannelle, Onorato: “La riapertura fa bene al tessuto sociale, 85 persone assunte”

4 settembre 2026
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Alla Mostra del Cinema di Venezia “La città dei vivi” racconta Luca Varani

4 settembre 2026
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Busnelli (Amazon): “Investimenti high-tech portano valore a tutto il sistema Italia”

4 settembre 2026
Busnelli (Amazon): “Investimenti high-tech portano valore a tutto il sistema Italia”
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Po Fesr, al Saracen energia rinnovabile per illuminazione e aria condizionata

4 settembre 2026
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Russia, Tajani: "Non si possono escludere condizionamenti del voto"

4 settembre 2026
Russia, Tajani: \"Non si possono escludere condizionamenti del voto\"
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Capannelle, Lollobrigida: "Ippica va vissuta in termini imprenditorali"

4 settembre 2026
Capannelle, Lollobrigida: \"Ippica va vissuta in termini imprenditorali\"
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Lollobrigida: "Il governo più longevo rilancia anche il settore ippico"

4 settembre 2026
Lollobrigida: \"Il governo più longevo rilancia anche il settore ippico\"
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