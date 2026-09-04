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Alla Mostra del Cinema di Venezia “La città dei vivi” racconta Luca Varani
Il film di Edoardo Gabriellini debutta a Orizzonti
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Legge elettorale, Tajani: "Fondamentale rinforzare la stabilità"

Legge elettorale, Tajani: \"Fondamentale rinforzare la stabilità\"
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Mazzoncini (A2A): “Rinnovare reti elettriche e velocizzare permessi per rinnovabili”

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Mazzoncini (A2A): "Rinnovare reti elettriche e velocizzare permessi per rinnovabili"

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Capannelle, Onorato: “La riapertura fa bene al tessuto sociale, 85 persone assunte”

4 settembre 2026
Capannelle, Onorato: “La riapertura fa bene al tessuto sociale, 85 persone assunte”
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Busnelli (Amazon): “Investimenti high-tech portano valore a tutto il sistema Italia”

4 settembre 2026
Busnelli (Amazon): “Investimenti high-tech portano valore a tutto il sistema Italia”
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Po Fesr, al Saracen energia rinnovabile per illuminazione e aria condizionata

4 settembre 2026
Po Fesr, al Saracen energia rinnovabile per illuminazione e aria condizionata
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Russia, Tajani: "Non si possono escludere condizionamenti del voto"

4 settembre 2026
Russia, Tajani: \"Non si possono escludere condizionamenti del voto\"
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Capannelle, Lollobrigida: "Ippica va vissuta in termini imprenditorali"

4 settembre 2026
Capannelle, Lollobrigida: \"Ippica va vissuta in termini imprenditorali\"
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Lollobrigida: "Il governo più longevo rilancia anche il settore ippico"

4 settembre 2026
Lollobrigida: \"Il governo più longevo rilancia anche il settore ippico\"
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Salvini: "Vannacci? Contesto vicinanza a naziskin e proposta su voto multiplo"

4 settembre 2026
Salvini: \"Vannacci? Contesto vicinanza a naziskin e proposta su voto multiplo\"
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Suicidio assistito, Salvini: "Errore di Zaia? No comment, io sono per la vita"

4 settembre 2026
Suicidio assistito, Salvini: \"Errore di Zaia? No comment, io sono per la vita\"
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Scuola, Macrì (Genova Inclusiva): "In Liguria edifici vecchi, pericoli di sicurezza per studenti"

4 settembre 2026
Scuola, Macrì (Genova Inclusiva): \"In Liguria edifici vecchi, pericoli di sicurezza per studenti\"
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