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Manifestazioni a Roma, una ballerina sfida i blindati a passo di danza
Tutù bianco e body nero, l'esibizione ieri davanti al ministero dell'Istruzione
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Erutta il vulcano Mayon, cenere nei cieli delle Filippine

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Trump in Florida: "Immaginate il mio nome sulla scheda elettorale"

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ITAP, 60 anni di storia e innovazione: Lorenzo Delladio

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Pampeago, 60 anni di impianti ITAP: parla Karl Schmid

31 ottobre 2026
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Corteo Roma, idranti e cariche della polizia fra Trastevere e Testaccio

30 ottobre 2026
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A Bari si chiude l'evento Confcommercio: “Sinergia per contrastare desertificazione”

30 ottobre 2026
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Cirio: "Un nuovo modello per assistere i nostri anziani a casa e nelle Rsa"

30 ottobre 2026
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Elicottero caduto, Crosetto in Bosnia sul luogo dell'incidente

30 ottobre 2026
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Sciopero a Torino, una ragazza dona fiori alla polizia

30 ottobre 2026
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Sciopero a Milano, rapper registra un videoclip sulla tangenziale occupata

30 ottobre 2026
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Fumo e macerie a Hebron, l'esercito israeliano abbatte alcune case

30 ottobre 2026
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Prima casa, 5 milioni per le cooperative edilizie: l'assessore Tonina

30 ottobre 2026
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