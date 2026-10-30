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Elicottero caduto, Crosetto in Bosnia sul luogo dell'incidente
Il ministro della Difesa ha poi visitato gli 11 feriti ricoverati a Tuzla e Brcko
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A Bari si chiude l'evento Confcommercio: “Sinergia per contrastare desertificazione”

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Cirio: "Un nuovo modello per assistere i nostri anziani a casa e nelle Rsa"

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Sciopero a Torino, una ragazza dona fiori alla polizia

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Sciopero a Milano, rapper registra un videoclip sulla tangenziale occupata

30 ottobre 2026
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Fumo e macerie a Hebron, l'esercito israeliano abbatte alcune case

30 ottobre 2026
Fumo e macerie a Hebron, l'esercito israeliano abbatte alcune case
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Prima casa, 5 milioni per le cooperative edilizie: l'assessore Tonina

30 ottobre 2026
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"So' na vetrina", a Roma lo specchio provocatorio virale sui social

30 ottobre 2026
\"So' na vetrina\", a Roma lo specchio provocatorio virale sui social
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Intervento di soccorso per climber caduto da primo di cordata lungo la via Giulio Regeni

30 ottobre 2026
Intervento di soccorso per climber caduto da primo di cordata lungo la via Giulio Regeni
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Sciopero a Roma, cassonetti in fiamme vicino al Colosseo

30 ottobre 2026
Sciopero a Roma, cassonetti in fiamme vicino al Colosseo
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Snam, integrazione delle fonti per la sicurezza energetica

30 ottobre 2026
Snam, integrazione delle fonti per la sicurezza energetica
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Bruciato un carro armato di cartone all'ingresso dell'autostrada a Napoli

30 ottobre 2026
Bruciato un carro armato di cartone all'ingresso dell'autostrada a Napoli
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A Campi Bisenzio il primo campo da calcio del progetto di sostenibilità sociale

30 ottobre 2026
A Campi Bisenzio il primo campo da calcio del progetto di sostenibilità sociale
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