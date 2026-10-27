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La Russa: "La mia responsabilità nei fatti del '73 è una fake news"
Il presidente del Senato sugli episodi costati la vita all'agente Marino. "Contrario alla violenza sempre"
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L'Università di Pisa inaugura l'Anno accademico nel segno della pace

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"La genitorialità non nasce da sola", proposta di legge alla Camera

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Bidone in legno al belvedere, Simone Sommadossi risponde alle critiche: «C’è un accordo con il Comune»

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Tomorrow Speaks, direzioni e strategie verso il 2030

27 ottobre 2026
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Da Assisi appello perché il mondo "non ceda alla logica della guerra"

27 ottobre 2026
Da Assisi appello perché il mondo \"non ceda alla logica della guerra\"
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IA, l'Inps presenta la nuova assistente digitale Arianna

27 ottobre 2026
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Diminuisce del 4% l'abbandono sportivo tra i giovani

27 ottobre 2026
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Al via Cibus Tec, Parma capitale della tecnologia alimentare

27 ottobre 2026
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Clima: Hoekstra, "Scelte di oggi riducono gli impatti, serve azione a tutti i livelli"

27 ottobre 2026
Clima: Hoekstra, \"Scelte di oggi riducono gli impatti, serve azione a tutti i livelli\"
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Il Salone italiano dedicato all’enoturismo, organizzato da Riva: parla Failoni

27 ottobre 2026
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Ferrero, 80 anni di crescita fra acquisizioni e nuovi mercati

27 ottobre 2026
Ferrero, 80 anni di crescita fra acquisizioni e nuovi mercati
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Geely Auto Talks arriva a Bari: avvicinare istituzioni, atenei e imprese

27 ottobre 2026
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