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Il Salone italiano dedicato all’enoturismo, organizzato da Riva: parla Failoni
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Bidone in legno al belvedere, Simone Sommadossi risponde alle critiche: «C’è un accordo con il Comune»

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Tomorrow Speaks, direzioni e strategie verso il 2030

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Da Assisi appello perché il mondo "non ceda alla logica della guerra"

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IA, l'Inps presenta la nuova assistente digitale Arianna

27 ottobre 2026
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Diminuisce del 4% l'abbandono sportivo tra i giovani

27 ottobre 2026
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Al via Cibus Tec, Parma capitale della tecnologia alimentare

27 ottobre 2026
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Clima: Hoekstra, "Scelte di oggi riducono gli impatti, serve azione a tutti i livelli"

27 ottobre 2026
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Ferrero, 80 anni di crescita fra acquisizioni e nuovi mercati

27 ottobre 2026
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Geely Auto Talks arriva a Bari: avvicinare istituzioni, atenei e imprese

27 ottobre 2026
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Fatima Ezzahra El Mansouri: “Io sono la signora primo ministro, fateci l’abitudine”

27 ottobre 2026
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Immigrazione: Brunner, "Proposta riforma di Frontex, per agire prima che si verifichi una crisi"

27 ottobre 2026
Immigrazione: Brunner, \"Proposta riforma di Frontex, per agire prima che si verifichi una crisi\"
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Elezioni in Israele, Gadi Eisenkot deposita la sua scheda nell'urna

27 ottobre 2026
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