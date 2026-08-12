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La distruzione del terremoto in Colombia vista dall'alto a Cali
La scossa di magnitudo 7,4 ha causato la morte di almeno 240 persone
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Danubio in secca, riemersi in Serbia i relitti di una flotta nazista

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Tajani: “Europa e il mondo attraversati da spettro estremismo e intolleranza”

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Sant'Anna di Stazzema: Tajani: "Non solo commemorazione, ma anche monito per il futuro"

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Ucraina, droni russi distruggono centro commerciale a Zaporizhzhia

12 agosto 2026
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Sant'Anna di Stazzema, Conte: "Il no al fascismo deve rimanere vigile e attuale"

12 agosto 2026
Sant'Anna di Stazzema, Conte: \"Il no al fascismo deve rimanere vigile e attuale\"
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Sant'Anna di Stazzema, Conte: “La Costituzione impone di perseguire la parità di condizioni”

12 agosto 2026
Sant'Anna di Stazzema, Conte: “La Costituzione impone di perseguire la parità di condizioni”
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'Una lunga storia d'amore', all'alba l'omaggio a Gino Paoli

12 agosto 2026
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Zimbabwe, traghetto con 95 persone a bordo si ribalta sul lago Kariba

12 agosto 2026
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Terremoto Colombia: "Cerco il corpo di mia zia , non me ne vado"

12 agosto 2026
Terremoto Colombia: \"Cerco il corpo di mia zia , non me ne vado\"
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Terremoto in Colombia: famiglia assiste al crollo di parte della propria casa

12 agosto 2026
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Trump: "Ho cambiato aereo perché me lo ha chiesto il Secret Service"

12 agosto 2026
Trump: \"Ho cambiato aereo perché me lo ha chiesto il Secret Service\"
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Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono sposati in Portogallo

12 agosto 2026
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