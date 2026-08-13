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Terremoto in Colombia, ancora in corso le operazioni di soccorso
La scossa di magnituda 7.4 ha causato almeno 265 morti
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Salvini: "Raccolta soldi per Roggero a eventi Lega, anche a Pontida"

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Salvini: 'sulle banche in maggioranza qualcuno tace, Lega va avanti'

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Etna in eruzione, le immagini della colata di lava

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Katy Perry, il concerto in Costa Smeralda dove canta per Domenico Dolce

13 agosto 2026
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Venezia, l'eclissi solare incanta turisti e residenti

13 agosto 2026
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Putin visita per la prima volta le isole Curili, oggetto di contesa con il Giappone

13 agosto 2026
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Terremoto in Colombia, il presidente dichiara lo stato di emergenza economica

13 agosto 2026
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Sicilia, l'Etna è in eruzione da sei giorni

13 agosto 2026
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Legale Lavitola: "Ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci"

12 agosto 2026
Legale Lavitola: \"Ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci\"
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A Roma le nuvole rovinano l'eclissi

12 agosto 2026
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Etna, i disagi dei viaggiatori all'aeroporto di Catania: "Vacanze in rovina"

12 agosto 2026
Etna, i disagi dei viaggiatori all'aeroporto di Catania: \"Vacanze in rovina\"
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Eclissi totale di Sole, cresce l'attesa nel nord della Spagna

12 agosto 2026
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