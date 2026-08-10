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Il Po è in secca, il livello del fiume a Cremona visto dall'alto
Sempre più evidente l'impatto della siccità e delle ondate di calore sulle risorse idriche
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Colombia, sei membri di gruppi armati uccisi nelle operazioni del governo

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India, salgono a 100 i morti nelle inondazioni nel nord-est del Paese

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Missili e droni Houthi lanciati verso Mokha nello Yemen

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A luglio 2026 caldo record per la superficie dei mari

10 agosto 2026
A luglio 2026 caldo record per la superficie dei mari
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Ketticè diretto da Giovanni Tortorici in concorso al Locarno Film Festival

9 agosto 2026
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Il Papa: "Basta violenze in Ucraina e Russia, spazio a diplomazia"

9 agosto 2026
Il Papa: \"Basta violenze in Ucraina e Russia, spazio a diplomazia\"
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Netanyahu respinge piano Usa: "No a ritiro Idf senza disarmo Hamas"

9 agosto 2026
Netanyahu respinge piano Usa: \"No a ritiro Idf senza disarmo Hamas\"
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In Croazia livelli dei fiumi ai minimi storici, alla luce imbarcazioni sommerse da tempo

9 agosto 2026
In Croazia livelli dei fiumi ai minimi storici, alla luce imbarcazioni sommerse da tempo
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Nicoletti (Acli): il Pil non misuri tutto

9 agosto 2026
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Incidente sulla Ss47

9 agosto 2026
Incidente sulla Ss47
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Etna, esplosioni e colate ad alta quota. L'aeroporto di Catania verso la normalità

9 agosto 2026
Etna, esplosioni e colate ad alta quota. L'aeroporto di Catania verso la normalità
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Odessa sotto attacco, i soccorritori in azione

9 agosto 2026
Odessa sotto attacco, i soccorritori in azione
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