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Ketticè diretto da Giovanni Tortorici in concorso al Locarno Film Festival
La Palermo del 2012 nel film con Monica Bellucci nel ruolo della madre del giovane protagonista
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Il Papa: "Basta violenze in Ucraina e Russia, spazio a diplomazia"

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Netanyahu respinge piano Usa: "No a ritiro Idf senza disarmo Hamas"

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In Croazia livelli dei fiumi ai minimi storici, alla luce imbarcazioni sommerse da tempo

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Nicoletti (Acli): il Pil non misuri tutto

9 agosto 2026
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Incidente sulla Ss47

9 agosto 2026
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Etna, esplosioni e colate ad alta quota. L'aeroporto di Catania verso la normalità

9 agosto 2026
Etna, esplosioni e colate ad alta quota. L'aeroporto di Catania verso la normalità
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Odessa sotto attacco, i soccorritori in azione

9 agosto 2026
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Zelensky a Belgrado: "L'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte"

8 agosto 2026
Zelensky a Belgrado: \"L'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte\"
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Spagna, gli italiani a Fiumicino divisi tra preoccupazione e dispiacere per i controlli

8 agosto 2026
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Spagna, via ai controlli negli aeroporti per chi arriva dall'Italia

8 agosto 2026
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Marcinelle, La Russa: "C'è chi in passato voltava le spalle a Marcinelle"

8 agosto 2026
Marcinelle, La Russa: \"C'è chi in passato voltava le spalle a Marcinelle\"
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Mattarella, iniziate le vacanze in Alto Adige

8 agosto 2026
Mattarella, iniziate le vacanze in Alto Adige
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