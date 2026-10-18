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Il chirurgo che ha operato il Papa: "Recupero pieno in un paio di settimane"
Margaritora ottimista sul viaggio in Sudamerica: "Non c'è motivo per cui non debba farsi"
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Incendi in Indonesia, operatori soccorrono un orangotango

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Yemen, ancora scontri fra Houthi ed esercito arabo in appoggio ai regolari

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Incendi in California, Vigili del fuoco all'opera a Malibu e nella contea di Orange

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Ucraina ancora una notte sotto i raid russi

18 ottobre 2026
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Milano, assaltato un negozio di articoli sportivi in piazza Castello

18 ottobre 2026
Milano, assaltato un negozio di articoli sportivi in piazza Castello
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Francia, le devastazioni all'indomani delle proteste violente

18 ottobre 2026
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Caso David Rossi, Giletti: "Mussari mandante di quello che è un omicidio"

18 ottobre 2026
Caso David Rossi, Giletti: \"Mussari mandante di quello che è un omicidio\"
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Milano, nuove violenze in centro: danni a negozi e arredi urbani

18 ottobre 2026
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Ceuta, la polizia spagnola allontana un gruppo di migranti

18 ottobre 2026
Ceuta, la polizia spagnola allontana un gruppo di migranti
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Jenna Ortega cambia pelle dopo Mercoledì con “Klara e il Sole”, ora è un’androide

18 ottobre 2026
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In Abruzzo l'inusuale mondiale di papere galleggianti

18 ottobre 2026
In Abruzzo l'inusuale mondiale di papere galleggianti
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Il monte Faito a Introdacqua si “colora” con il foliage autunnale

18 ottobre 2026
Il monte Faito a Introdacqua si “colora” con il foliage autunnale
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