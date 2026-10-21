Gerosa agli studenti: "Approvati interventi per cento milioni di euro"

L'assessora ribatte: "Mai tagliati i fondi alle scuole: in Trentino li abbiamo invece implementati grazie ai fondi del Pnrr" (video di Luca Marognoli)
L'assessora agli studenti: "Asuit continuerà a entrare nelle scuole e a fare i percorsi che già conoscete" (video di Luca Marognoli)
Alberto De Ferrari Sapetto, rappresentante del liceo Da Vinci organizzatore della manifestazione, resta critico sulla Provincia: "Tante parole, ma pochi fatti. Ci rivediamo allo sciopero generale" (video di Luca Marognoli)