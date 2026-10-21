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Gerosa agli studenti: "Approvati interventi per cento milioni di euro"

L'assessora ribatte: "Mai tagliati i fondi alle scuole: in Trentino li abbiamo invece implementati grazie ai fondi del Pnrr" (video di Luca Marognoli)

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Educazione sessuale nelle scuole, Gerosa: "Deve essere fatta, ma i collegi docenti decideranno chi invitare"

L'assessora agli studenti: "Asuit continuerà a entrare nelle scuole e a fare i percorsi che già conoscete" (video di Luca Marognoli)

Educazione sessuale nelle scuole, Gerosa: \"Deve essere fatta, ma i collegi docenti decideranno chi invitare\"
Educazione sessuale nelle scuole, Gerosa: \"Deve essere fatta, ma i collegi docenti decideranno chi invitare\"
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Per il maltempo crolla un albero su un'auto, morto militare 46enne

Per il maltempo crolla un albero su un'auto, morto militare 46enne
Per il maltempo crolla un albero su un'auto, morto militare 46enne
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"I prof? Alcuni sono venuti al corteo, ma molti erano in classe perché oggi non c'era sciopero"

Alberto De Ferrari Sapetto, rappresentante del liceo Da Vinci organizzatore della manifestazione, resta critico sulla Provincia: "Tante parole, ma pochi fatti. Ci rivediamo allo sciopero generale" (video di Luca Marognoli)

\"I prof? Alcuni sono venuti al corteo, ma molti erano in classe perché oggi non c'era sciopero\"
\"I prof? Alcuni sono venuti al corteo, ma molti erano in classe perché oggi non c'era sciopero\"
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Gerosa richiama gli studenti: "In gita non tutti si comportano bene. Garantite serenità ai docenti"

21 ottobre 2026
Gerosa richiama gli studenti: \"In gita non tutti si comportano bene. Garantite serenità ai docenti\"
Gerosa richiama gli studenti: \"In gita non tutti si comportano bene. Garantite serenità ai docenti\"
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Macron contro Trump e Netanyahu: “Fanno campagna elettorale sulle spalle della Francia"

21 ottobre 2026
Macron contro Trump e Netanyahu: “Fanno campagna elettorale sulle spalle della Francia\"
Macron contro Trump e Netanyahu: “Fanno campagna elettorale sulle spalle della Francia\"
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Milano, al via vertice Comitato ordine e sicurezza dopo weekend di scontri e saccheggi

21 ottobre 2026
Milano, al via vertice Comitato ordine e sicurezza dopo weekend di scontri e saccheggi
Milano, al via vertice Comitato ordine e sicurezza dopo weekend di scontri e saccheggi
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Coprifuoco a Parigi, abitanti della periferia bloccati per la chiusura della metro

21 ottobre 2026
Coprifuoco a Parigi, abitanti della periferia bloccati per la chiusura della metro
Coprifuoco a Parigi, abitanti della periferia bloccati per la chiusura della metro
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“Nuova vita alla plastica”, il gruppo Hera inaugura un nuovo impianto di riciclo

21 ottobre 2026
“Nuova vita alla plastica”, il gruppo Hera inaugura un nuovo impianto di riciclo
“Nuova vita alla plastica”, il gruppo Hera inaugura un nuovo impianto di riciclo
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Gli studenti di Trento sventolano la bandiera rossa: "Ancora oggi è una questione di lotta di classe"

21 ottobre 2026
Gli studenti di Trento sventolano la bandiera rossa: \"Ancora oggi è una questione di lotta di classe\"
Gli studenti di Trento sventolano la bandiera rossa: \"Ancora oggi è una questione di lotta di classe\"
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Trento, il grido degli studenti in centro: "Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città"

21 ottobre 2026
Trento, il grido degli studenti in centro: \"Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città\"
Trento, il grido degli studenti in centro: \"Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città\"
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Gli studenti in piazza Duomo: "Senza di noi non c'è futuro"

21 ottobre 2026
Gli studenti in piazza Duomo: \"Senza di noi non c'è futuro\"
Gli studenti in piazza Duomo: \"Senza di noi non c'è futuro\"
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Scontri a Milano, Magatti: “La repressione rischia di aumentare l’incendio”

21 ottobre 2026
Scontri a Milano, Magatti: “La repressione rischia di aumentare l’incendio”
Scontri a Milano, Magatti: “La repressione rischia di aumentare l’incendio”