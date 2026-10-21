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Protesta autotrasportatori, camion ancora fermi in Calabria
Ripercussioni gravi sui rifornimenti: code ai distributori di benzina, molti ormai a secco
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Napoli, imbottivano di medicine cani malati e li vendevano: 5 arresti

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Edison-Censis: energia e stabilità le priorità di famiglie e imprese

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Con "Visioni made in Italy" le imprese raccontano la loro storia attraverso il cinema

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Festa del cinema di Roma, premio alla carriera per Julianne Moore

21 ottobre 2026
Festa del cinema di Roma, premio alla carriera per Julianne Moore
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Andrea Antolini (Istruzione di qualità Trentino) dopo l'incontro con Gerosa

21 ottobre 2026
Andrea Antolini (Istruzione di qualità Trentino) dopo l'incontro con Gerosa
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Lotto, sostituiti 300mila dispositivi in 35mila ricevitorie

21 ottobre 2026
Lotto, sostituiti 300mila dispositivi in 35mila ricevitorie
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Educazione sessuale nelle scuole, Gerosa: "Deve essere fatta, ma i collegi docenti decideranno chi invitare"

21 ottobre 2026
Educazione sessuale nelle scuole, Gerosa: \"Deve essere fatta, ma i collegi docenti decideranno chi invitare\"
Educazione sessuale nelle scuole, Gerosa: \"Deve essere fatta, ma i collegi docenti decideranno chi invitare\"
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Per il maltempo crolla un albero su un'auto, morto militare 46enne

21 ottobre 2026
Per il maltempo crolla un albero su un'auto, morto militare 46enne
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"I prof? Alcuni sono venuti al corteo, ma molti erano in classe perché oggi non c'era sciopero"

21 ottobre 2026
\"I prof? Alcuni sono venuti al corteo, ma molti erano in classe perché oggi non c'era sciopero\"
\"I prof? Alcuni sono venuti al corteo, ma molti erano in classe perché oggi non c'era sciopero\"
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Gerosa richiama gli studenti: "In gita non tutti si comportano bene. Garantite serenità ai docenti"

21 ottobre 2026
Gerosa richiama gli studenti: \"In gita non tutti si comportano bene. Garantite serenità ai docenti\"
Gerosa richiama gli studenti: \"In gita non tutti si comportano bene. Garantite serenità ai docenti\"
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Macron contro Trump e Netanyahu: “Fanno campagna elettorale sulle spalle della Francia"

21 ottobre 2026
Macron contro Trump e Netanyahu: “Fanno campagna elettorale sulle spalle della Francia\"
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Milano, al via vertice Comitato ordine e sicurezza dopo weekend di scontri e saccheggi

21 ottobre 2026
Milano, al via vertice Comitato ordine e sicurezza dopo weekend di scontri e saccheggi
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