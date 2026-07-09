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Gaffe di Trump: "La Repubblica islamica del Giappone", poi chiama Zelensky "Putin"
Lapsus del presidente Usa durante la conferenza stampa con il leader ucraino
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Controlli moto sui passi altoatesini: le prime multe

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Calderone, il benessere dei cittadini migliora con il salario giusto

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Rapporto Inps, Fava: "Sistema in equilibrio ma le sfide sono AI, natalità e invecchiamento"

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A Roma le finali delle Olimpiadi Stem, 700 studenti da tutto il mondo

9 luglio 2026
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Maxi rogo a Milano, in un video le fasi iniziali dell'incendio

9 luglio 2026
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Robert Wun, l'audace stilista che sta conquistando l'alta moda

9 luglio 2026
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Amazon, donati oltre 600mila prodotti per un valore di oltre 8 milioni di euro

9 luglio 2026
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Riprendono i raid Usa in Iran nonostante il cessate il fuoco

9 luglio 2026
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Domato il maxi incendio a Milano, le immagini aeree del rogo

9 luglio 2026
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Trump: “Abbiamo colpito duramente l'Iran, rappresaglia per quanto accaduto”

9 luglio 2026
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Schlein: "Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci"

9 luglio 2026
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I funerali di Khamenei proseguono a Karbala, folla nelle piazze

9 luglio 2026
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