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Mattarella a Pantelleria: "Non posso fare programmi ravvicinati, ma tornerò"
Il presidente alla celebrazione del decennale del primo parco nazionale dell'isola
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Giappone, gli effetti della scossa di terremoto nel sud-ovest del Paese

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Tajani precisa: "'Safe? Prenotati 14,9 miliardi, forse ne useremo 6-9'"

Tajani precisa: \"'Safe? Prenotati 14,9 miliardi, forse ne useremo 6-9'\"
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Giappone, terremoto di magnitudo 7,1 nel sud-ovest del Paese

Giappone, terremoto di magnitudo 7,1 nel sud-ovest del Paese
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Spagna, Vigili del fuoco da giorni al lavoro senza sosta contro gli incendi

28 luglio 2026
Spagna, Vigili del fuoco da giorni al lavoro senza sosta contro gli incendi
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Usa, tornado nel Wisconsin: residenti alla conta dei danni

28 luglio 2026
Usa, tornado nel Wisconsin: residenti alla conta dei danni
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Domato dopo 5 ore un rogo in un'azienda di trattamento rifiuti nel Milanese

28 luglio 2026
Domato dopo 5 ore un rogo in un'azienda di trattamento rifiuti nel Milanese
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Telt: “A Chiomonte il peggior attacco ai cantieri Tav dal 2011”

27 luglio 2026
Telt: “A Chiomonte il peggior attacco ai cantieri Tav dal 2011”
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Lido di Salorno aperto per sole donne, Lega Alto Adige: "Così ghettiziamo"

27 luglio 2026
Lido di Salorno aperto per sole donne, Lega Alto Adige: \"Così ghettiziamo\"
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Ct Italia: Abodi parla di "brutta figura", è botta e risposta con Malagò

27 luglio 2026
Ct Italia: Abodi parla di \"brutta figura\", è botta e risposta con Malagò
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Ct Italia, Malagò: "Brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta"

27 luglio 2026
Ct Italia, Malagò: \"Brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta\"
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L'Idf colpisce un tunnel di Hamas nel nord di Gaza

27 luglio 2026
L'Idf colpisce un tunnel di Hamas nel nord di Gaza
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Alluvione in Pakistan, case sommerse e residenti evacuati

27 luglio 2026
Alluvione in Pakistan, case sommerse e residenti evacuati
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