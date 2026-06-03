BORGO VALSUGANA. I carabinieri della Stazione di Borgo Valsugana hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio di sorveglianza di Trento a carico di un uomo domiciliato in Bassa Valsugana che beneficiava della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, dopo essere stato già condannato dal Tribunale di Trento per lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Lo comunica una nota dell'Arma.

La violazione delle prescrizioni imposte, in particolare quella di permanere presso la propria abitazione in determinati orari, unitamente all'aver causato un incidente stradale da lui causato mentre guidava ubriaco (andando a sbattere contro un'isola spartitraffico con un tasso alcolemico di 2,10 g/l e ponendo comunque in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada, anche se nel sinistro non sono rimasti coinvolti soggetti terzi) ha portato alla sospensione della misura alternativa e per l'uomo si sono aperte le porte del carcere, dove continuerà a scontare la pena di un anno e otto mesi di reclusione.

I carabinieri lo hanno rintracciato presso il proprio domicilio e successivamente portato in carcere a Trento.