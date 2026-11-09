VIGOLO VATTARO. Nella notte i ladri di rame hanno colpito il cimitero di Vigolo Vattaro, sull’Altopiano della Vigolana. Dal tetto della parte più recente del camposanto sono spariti circa 50 metri quadrati di lastre di rame, e ora la struttura è rimasta scoperta.

Gli autori del furto avrebbero caricato il materiale su un furgoncino e sarebbero fuggiti percorrendo strade secondarie. Non si sa ancora quante persone abbiano partecipato al colpo.

A dare l’allarme all’alba è stato un residente, che ha avvisato il sindaco Armando Tamanini. Il primo cittadino ha espresso amarezza per un furto che colpisce un luogo caro alla comunità. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del paese.