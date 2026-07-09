TRENTO. Disagi in arrivo per chi viaggia tra il Trentino orientale e il Bellunese. Da martedì 14 a venerdì 17 luglio è infatti prevista la chiusura totale di un tratto della Strada Regionale 50 "del Grappa e Passo Rolle", nel territorio comunale di Lamon, per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della nuova galleria Pala Rossa.

Il provvedimento, disposto da Veneto Strade, sarà in vigore dalle ore 20 di martedì 14 luglio fino alle ore 6 di venerdì 17 luglio e interesserà il tratto compreso tra il chilometro 52,900 e il chilometro 54,250. Durante questo periodo sarà consentito il transito esclusivamente ai mezzi di soccorso e ai veicoli destinati a comprovate situazioni di urgenza.

La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza delle maestranze impegnate nel cantiere e degli utenti della strada. I lavori, infatti, interesseranno direttamente la carreggiata in un punto particolarmente delicato, caratterizzato dalla ridotta larghezza della sede stradale in corrispondenza dell'imbocco della discenderia della futura galleria. Il cantiere lavorerà a ciclo continuo, 24 ore su 24, concentrando le attività più impattanti in 48 ore consecutive nei giorni feriali, così da limitare i disagi.

Per il traffico leggero e gli autobus è prevista una deviazione lungo la SP 19 di Lamon, con un allungamento del percorso di circa quattro chilometri. I mezzi pesanti dovranno invece seguire gli itinerari alternativi lungo la SS 347 del Passo Cereda e Passo Duran, la SS 50 del Grappa e Passo Rolle e la SP 79 del Brocon per i veicoli con massa superiore alle 18 tonnellate.

Nei prossimi giorni Veneto Strade installerà una specifica segnaletica di preavviso per informare automobilisti e autotrasportatori delle modifiche alla viabilità.

L'intervento sulla galleria Pala Rossa rappresenta un'opera strategica per migliorare la sicurezza e la funzionalità del collegamento tra Primiero-San Martino di Castrozza, la valle del Vanoi e Fonzaso. Il progetto è cofinanziato dalla Provincia autonoma di Trento con un investimento di 9 milioni di euro.

(foto Pat)