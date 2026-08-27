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PRADE. Momenti di apprensione nel pomeriggio in Primiero, dove un uomo di 80 anni ha accusato seri problemi respiratori dopo essere stato punto da una vespa all’interno della bocca.
L’episodio si è verificato poco dopo le 15, mentre l’anziano si trovava nella propria abitazione in località Prade. Subito dopo la puntura l’uomo ha cominciato a respirare con grande difficoltà, forse a causa di una reazione allergica. È quindi scattata immediatamente la richiesta di aiuto.
La Centrale di emergenza ha mobilitato i sanitari del 118 e, a supporto delle operazioni, sono stati allertati anche i vigili del fuoco volontari di Primiero.
Vista la situazione, dal capoluogo è stato fatto decollare anche l’elicottero sanitario, in modo da consentire un rapido intervento nella zona. Nonostante le difficoltà respiratorie, durante le operazioni di soccorso l’80enne è rimasto cosciente.