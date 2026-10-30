SAN MARTINO DI CASTROZZA. Prende il via l’iter di progettazione della variante stradale di San Martino di Castrozza, lungo la SS 50 del Passo Rolle, con l’obiettivo di migliorare l’assetto della viabilità e la qualità della vita del centro abitato.

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) ha avviato la procedura per affidare i servizi di progettazione, con un appalto da oltre 1,59 milioni di euro (Iva esclusa) e l’opzione per la seconda unità funzionale.

«Parte così la fase di elaborazione tecnica di un’opera attesa dalla comunità del Primiero», commenta il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, sottolineando che si tratta di un intervento condiviso con il territorio e le amministrazioni locali.

L’opera, spiega Fugatti, rientra in una strategia più ampia per la sicurezza della viabilità e lo sviluppo turistico sostenibile, che comprende i collegamenti tra San Martino e il Passo Rolle, la riqualificazione dell’area del passo, la messa in sicurezza della strada di accesso dalla Val di Fiemme e il collegamento funiviario San Martino-Rolle, in fase di realizzazione.

I due lotti

Il bando riguarda la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e l’individuazione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l’opera provinciale S-992, denominata «Sistemazione della viabilità e riqualificazione della zona centrale di San Martino di Castrozza».

La prima unità funzionale interessa il tratto di circa 860 metri tra l’hotel Ortingher e via Pezgaiart, con un finanziamento di 16.836.820,66 euro previsto nel Dopi, il Documento di programmazione degli interventi infrastrutturali della Provincia, comprese le spese tecniche.

La progettazione svilupperà la «variante A», che prevede una galleria artificiale interrata di 210 metri per preservare il contesto ambientale, oltre al miglioramento dell’asse stradale in termini di pendenza e raggi di curvatura a sud dell’abitato.

La seconda unità funzionale riguarda il tratto successivo, da via Pezgaiart al raccordo con la SS 50, per circa 740 metri e un importo finanziato di 8.409.518,04 euro.

Offerte entro il 3 dicembre

L’importo complessivo dell’appalto di progettazione, comprensivo delle opzioni (seconda unità funzionale e quinto d’obbligo) e degli oneri previdenziali, è di 1.595.359,59 euro. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del 3 dicembre.