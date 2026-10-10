TRENTO. Credeva di aver trovato una persona speciale, forse addirittura l'amore. Invece, dietro quella relazione costruita sulla fiducia, si nascondeva una truffa da quasi 2.500 euro. Protagonista della vicenda un cinquantenne della Valsugana, convinto da una donna siciliana a inviarle ripetutamente denaro per aiutarla a rientrare in Italia.



Quando lei è scomparsa senza restituire nulla, l'uomo ha capito di essere stato ingannato e ha sporto denuncia. La vicenda giudiziaria si è però conclusa con un epilogo inatteso: la donna ha restituito tutti i soldi e il procedimento è stato archiviato.



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