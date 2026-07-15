VALSUGANA. Doppio intervento sulla SS47 della Valsugana nella serata di giovedì 16 luglio, con modifiche temporanee alla viabilità tra Novaledo e la galleria Crozi 2. Lo comunica il Servizio gestione strade della Provincia, che ha programmato lavori di manutenzione e prove tecniche in vista di futuri interventi.

Il primo cantiere interesserà il tratto compreso tra il chilometro 105+000 e il chilometro 105+950, in prossimità dell'abitato di Novaledo, dove saranno eseguiti lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Per consentire l'intervento sarà istituito un restringimento della carreggiata in direzione Padova dalle ore 20 di giovedì 16 luglio fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 17 di venerdì 17 luglio. Durante il cantiere il traffico sarà sempre garantito su una corsia.

Sempre nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio sono in programma alcune prove tecniche all'interno della galleria Crozi 2, nel tratto compreso tra il chilometro 124+500 e il chilometro 126+500. Le verifiche sono propedeutiche ai futuri lavori che interesseranno il tunnel.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, la carreggiata in direzione Trento sarà chiusa dalle ore 23 alle ore 00.30. Durante la chiusura i veicoli leggeri saranno deviati lungo la SP 17 di Civezzano (Strada dei Forti), mentre il traffico pesante verrà indirizzato sulla SP 71 Fersina-Avisio e sulla SP 76 Gardolo-Lases.