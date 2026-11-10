VALSUGANA - Un altro inverno di disagi si profila per gli automobilisti che percorrono la statale 47 verso Bassano. A San Marino, nel territorio di Valbrenta, il cantiere sui viadotti Bastianassi 1 e 2 è sostanzialmente fermo da fine giugno, come già scritto su queste pagine. Ora è emerso che la causa del mancato avanzamento dei lavori sono le difficoltà finanziarie dell’impresa appaltatrice: Anas ha avviato la procedura per risolvere il contratto e riaffidare le opere rimaste, ma la data per la conclusione dei lavori è tutt’altro che certa.

Per i pendolari della Bassa Valsugana, così come per gli autotrasportatori e le imprese che utilizzano il collegamento con il Veneto, significa fare i conti con una carreggiata chiusa per un lungo tratto, una sola corsia in entrambi i sensi di marcia e con i conseguenti rallentamenti. La statale è una direttrice essenziale anche per chi da Borgo, Grigno e dai comuni vicini raggiunge il bassanese per lavoro, e non rassicura di certo il fatto di non avere ancora un calendario di tappe certe.

Il cantiere, aperto il 20 gennaio 2025, interessa i viadotti fra i chilometri 62,09 e 62,58, per un investimento di circa cinque milioni di euro. Sulla carreggiata in direzione Trento sono stati rifatti i cordoli laterali, installate nuove barriere di sicurezza e sostituiti gli appoggi degli impalcati. Mancano però impermeabilizzazione e asfaltatura, indispensabili per riaprire quel lato della strada e spostare il cantiere sulla carreggiata verso Bassano, dove sono previsti interventi analoghi.

La viabilità lungo la statale 47 era già stata messa alla prova dalla frana del 12 gennaio 2024, quando circa 300 metri cubi di roccia precipitarono sulla statale e sulla ferrovia sottostante, imponendo interventi d’emergenza e la chiusura completa al transito.

Ancora lo scorso settembre il sindaco di Valbrenta, Luca Ferazzoli, aveva chiesto ad Anas un cronoprogramma definitivo e un confronto con gli enti interessati. Ora prende atto che i tempi si allungano: il riaffidamento, ha recentemente dichiarato alla stampa veneta, rende improbabile una conclusione imminente. Il Comune continua a ricevere segnalazioni dai cittadini, ma può soltanto chiedere informazioni e sollecitare Anas.

Il rischio è che l’incertezza si trascini per mesi, mentre chi percorre ogni giorno quest’importante arteria stradale deve continuare a programmare gli spostamenti senza sapere quanto impiegherà. E il problema poi non si esaurirà con la riapertura della prima carreggiata.

Per la Valsugana trentina, dove la statale rappresenta una via di accesso quotidiana al Veneto, la domanda rimane la stessa: quando si potrà tornare a viaggiare senza il condizionamento dei cantieri? Prima ancora di una risposta sulla fine dei lavori, servono tempi verificabili per la ripartenza.