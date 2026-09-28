VALSUGANA. La Valsugana punta sul digitale per rafforzare la propria attrattività turistica e accompagnare i visitatori in ogni fase del viaggio. Apt Valsugana Lagorai ha presentato a Levico Terme il progetto del nuovo Ecosistema Digitale Visit Valsugana, un percorso destinato a trasformare l’attuale VisitValsugana.it in una piattaforma più integrata, interattiva e orientata alle esigenze di chi sceglie il territorio per le proprie vacanze.

L’idea è superare il modello del tradizionale sito turistico inteso come semplice vetrina. Il nuovo portale dovrà diventare un vero hub digitale della destinazione, capace di riunire in un unico ambiente informazioni su ospitalità, esperienze, eventi e punti di interesse e di accompagnare l’utente dalla prima ricerca alla costruzione del soggiorno, fino alle opportunità di prenotazione.

Una sfida che riguarda una destinazione particolarmente articolata: la Valsugana Lagorai comprende 29 Comuni, oltre 800 chilometri quadrati di territorio, cinque Infopoint e una rete diffusa di operatori turistici, oltre a un'offerta che spazia dall'outdoor allo sport, dalle famiglie allo slow tourism.

Il progetto nasce anche dalla necessità di adeguare gli strumenti digitali a un mercato turistico sempre più competitivo. Il nuovo sistema punterà quindi su una diversa organizzazione dei contenuti, costruita maggiormente attorno alle motivazioni di viaggio e ai diversi profili dei visitatori, con percorsi pensati, tra gli altri, per famiglie, sportivi e turisti interessati a esperienze più lente e legate al territorio.

Un ruolo importante sarà affidato anche alla personalizzazione dell’esperienza. Tra le funzionalità previste ci sono strumenti di ricerca intelligente e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, che potranno suggerire contenuti ed esperienze sulla base delle esigenze degli utenti.

Il nuovo ecosistema sarà inoltre progettato per utilizzare i dati relativi alla navigazione e alle interazioni degli utenti, così da consentire ad Apt di conoscere meglio la domanda turistica e orientare le proprie strategie. La piattaforma avrà un’architettura aperta e scalabile, predisposta per dialogare con i sistemi già utilizzati dalla destinazione e per integrare nel tempo nuovi servizi.

Il progetto prevede diverse fasi, dalla progettazione dell’esperienza utente alla realizzazione tecnica, dall’integrazione dei sistemi relativi a ricettività, eventi e punti di interesse fino alla pubblicazione e al successivo supporto.

A sostenere l’iniziativa ci sono anche Cassa Rurale Alta Valsugana e Cassa Rurale Valsugana e Tesino. La collaborazione avrà una durata di tre anni e, secondo quanto sottolineato dai promotori, punta a essere un investimento condiviso sullo sviluppo turistico ed economico del territorio, mettendo in relazione innovazione, turismo e sistema locale.

«Questo portale, legato anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, non appena pronto sarà il risultato di una progettualità in cui abbiamo creduto fin dall’inizio», ha spiegato il presidente di Apt Valsugana Lagorai Denis Pasqualin. L’obiettivo, ha aggiunto, è fare del nuovo strumento il punto di riferimento per chi vuole trascorrere una vacanza in Valsugana, intercettando esigenze e interessi diversi e costruendo un’esperienza sempre più personalizzata.

Secondo i dati forniti da Apt, la Valsugana registra circa un milione e mezzo di visitatori all’anno, con una quota superiore al 57% di provenienza straniera. Un dato che rende centrale anche la capacità del nuovo ecosistema digitale di rivolgersi a un pubblico internazionale.

Per Apt, il progetto non riguarda quindi soltanto il rinnovamento di un sito web, ma la costruzione di un'infrastruttura digitale a servizio dell'intera destinazione: uno strumento pensato per rendere più semplice la ricerca delle informazioni per gli ospiti, aumentare la visibilità e le opportunità commerciali per gli operatori e fornire alla destinazione nuovi strumenti per leggere i comportamenti della domanda turistica.