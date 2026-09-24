GRIGNO. È arrivata alla fase di gara la riorganizzazione della statale 47 della Valsugana nel tratto compreso tra Castelnuovo e Grigno, un intervento che la Provincia considera strategico per la sicurezza e la funzionalità della principale arteria della valle. L'appalto, suddiviso in due lotti, vale complessivamente 31,6 milioni di euro e comprende sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dei lavori.

La procedura è stata pubblicata da Apac e riguarda il tratto a singola carreggiata della SS47 compreso tra la progressiva 82+800 e la 91+700, in prossimità dello svincolo di Scurelle. L'obiettivo è intervenire sulla configurazione della strada per ridurre i punti di conflitto, rendere più omogenea la sezione stradale, garantire banchine continue e migliorare la gestione degli accessi e delle uscite dalla statale.

Il primo lotto, del valore di 19,56 milioni di euro, interessa il tratto tra località Tollo e località Zotta e comprende anche Tezze di Grigno. Tra gli interventi previsti figurano l'adeguamento della sezione stradale e la realizzazione di una nuova viabilità con sovrappasso in località Tollo. È inoltre prevista la modifica della strada comunale via Pradanella, necessaria per realizzare due rilevati e due barriere paramassi.

Il progetto comprende anche una nuova viabilità esterna all'abitato di Ospedaletto, pensata per riorganizzare i flussi di traffico, e interventi di mitigazione acustica a Tezze di Grigno. Per questo lotto sono previsti 120 giorni per la progettazione esecutiva e 700 giorni per l'esecuzione dei lavori dalla consegna del cantiere.

Il secondo lotto, da 12,03 milioni di euro, riguarda invece il tratto tra Zotta e Scurelle e comprende anche la ridefinizione della rotatoria di Scurelle. In questo caso il progetto prevede, tra le altre opere, una nuova rotatoria a Zotta, l'adeguamento della sezione della statale e soprattutto la soppressione del passaggio a livello di Strigno.

Al posto dell'attuale attraversamento ferroviario sarà realizzata una nuova viabilità con un ponte sul torrente Chieppena. Il progetto interviene inoltre sulle aree esterne e sulle pertinenze della stazione ferroviaria di Strigno e sulla configurazione della rotatoria dello svincolo di Scurelle. Anche per questo lotto la progettazione esecutiva dovrà essere completata in 120 giorni, mentre la durata prevista dei lavori è di 700 giorni dalla consegna.

La gara rappresenta quindi un passaggio concreto nell'iter dell'intervento sulla SS47, con opere distribuite lungo un tratto della Valsugana particolarmente importante per gli spostamenti quotidiani e per i collegamenti tra i centri della valle. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha sottolineato come il progetto sia il risultato del confronto con i territori e abbia l'obiettivo di migliorare la sicurezza della statale e la viabilità di accesso, con interventi pensati anche per ridurre l'impatto della strada sugli abitati attraversati.

Per entrambi i lotti il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 10 novembre 2026.