GRIGNO. Paura nella tarda mattinata di oggi, 27 aprile, lungo la statale 47 della Valsugana, dove un autotreno è uscito di strada all’altezza di Grigno dopo lo scoppio di uno pneumatico. Il mezzo, che procedeva in direzione Trento, ha sfondato il guardrail. Illeso l’autista.



L’incidente ha comunque richiesto un intervento complesso per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del mezzo pesante, rimasto incastrato oltre la carreggiata. Le operazioni si sono protratte fino al pomeriggio inoltrato e sono state coordinate dai vigili del fuoco permanenti di Trento, intervenuti con l’autogru. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Grigno e i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana.