VALSUGANA. Due giornate tra biciclette, musica e sapori del territorio per un festival capace di coinvolgere l'intera valle. Si è chiusa con una buona partecipazione la prima edizione di Valbeat – Valsugana Ciclomusic Festival, andata in scena sabato 26 e domenica 27 settembre tra laghi, boschi e centri abitati.

Il programma ha proposto 25 appuntamenti, pensati per essere raggiunti pedalando e lasciando ai partecipanti la libertà di costruire il proprio itinerario. Ad aprire la manifestazione è stata la Cargo Ride con Ciclodisco, una parata musicale in bicicletta lungo i laghi che ha anticipato lo spirito dell'intero fine settimana.

Tra le proposte musicali il jazz fusion degli Allez Kiki Fermentation, l'omaggio a Franco Battiato degli Spazio Franco e l'Ensemble Accordeon nel Bosco della Memoria di Tenna. Anche il village sulle rive del Lago di Levico è diventato uno dei punti di incontro del festival, con il paesaggio al centro dell'esperienza.

Soddisfatto Michele Oriente, direttore di Visit Valsugana Lagorai, che ha evidenziato soprattutto la collaborazione tra realtà del territorio e amministrazioni e il ruolo del cicloturismo come strumento per mettere in rete luoghi ed esperienze. Dopo il debutto, gli organizzatori guardano già all'edizione 2027, confermando la formula che unisce bicicletta, cultura e musica.