TRENTO. Fa un altro passo avanti la maxi-opera destinata a ridisegnare la SS47 della Valsugana tra Pergine e Novaledo. Mentre è in corso la gara per il primo lotto, relativo al raddoppio della carreggiata tra Levico ovest e Novaledo, prende il via anche la procedura per affidare la progettazione del secondo lotto: il cunicolo esplorativo legato al futuro tunnel di Tenna.

Il cunicolo avrà l’ingresso a nord del capannone NU.VOL.A e arriverà fino all’uscita della futura galleria, a sud dell’abitato di Brenta. L'intervento consentirà innanzitutto di raccogliere informazioni sul sottosuolo indispensabili per mettere a punto la progettazione del tunnel di Tenna. Ma l'opera avrà anche una funzione definitiva, diventando parte del sistema di sicurezza e delle vie di fuga dei futuri collegamenti sotterranei.

«Un altro passo nel percorso di realizzazione graduale di questo sistema di opere», sottolinea il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che definisce l'intervento fondamentale per il Trentino e per la viabilità della Valsugana. L'intero progetto, che comprende la variante e il tunnel di Tenna, è affidato alla struttura coordinata dal commissario Giancarlo Anderle.

Il bando pubblicato da Apac prevede l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, dei rilievi plano-altimetrici e dei frazionamenti, oltre al coordinamento della sicurezza in fase progettuale. L'importo complessivo dell'appalto, compresi l'eventuale aumento previsto e gli oneri previdenziali, ammonta a 2.457.067,58 euro oltre Iva. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



(foto Pat)