VALCANOVER. Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 25 settembre, in un parcheggio per camper vicino al lago di Caldonazzo. Una turista tedesca di 59 anni è stata aggredita da un cane appartenente ad altri vacanzieri.

L'animale sarebbe uscito da un camper e avrebbe raggiunto la donna, che si trovava nella piazzola accanto. Il cane l'ha azzannata all'addome, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.

La 59enne è stata trasportata in ospedale e medicata. Sul posto è intervenuta la Polizia locale Alta Valsugana, che ha ricostruito quanto accaduto.