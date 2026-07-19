LEVICO. Una targa consegnata a nome della corale Pio X e della banda, la partecipazione delle istituzioni e delle associazioni e la benedizione di papa Leone XIV. La comunità si è stretta attorno a don Franco per celebrare i suoi 60 anni di sacerdozio.

I festeggiamenti sono iniziati sabato sera, quando i rappresentanti del coro e della banda gli hanno consegnato una targa con una parola semplice e significativa: «Grazie». Un termine che anche il sacerdote ha ripetuto più volte durante gli appuntamenti organizzati in suo onore.

La festa è proseguita domenica mattina con la messa solenne, aperta secondo la tradizione dal canto «Tu es sacerdos». Alla celebrazione hanno preso parte i componenti della giunta, i carabinieri, le associazioni del territorio e numerosi fedeli.

Nel corso della giornata è arrivata anche la benedizione di papa Leone XIV per il sessantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale. «Vai dietro al sole e al vento e canta il sogno del mondo», una delle frasi condivise da don Franco, diventata il messaggio conclusivo di due giornate segnate soprattutto dalla riconoscenza e dall’affetto della comunità.