TEZZE VALSUGANA. Perde le ruote posteriori in marcia e provoca un incidente lungo la statale 47 della Valsugana. È accaduto nella serata di giovedì 19 marzo, intorno alle 21. Un camper ha improvvisamente perso entrambe le ruote posteriori mentre procedeva lungo la carreggiata.



Il furgone che lo seguiva ha tentato una manovra per evitarlo, cercando il sorpasso, ma non ci è riuscito. Nell’urto il mezzo ha riportato danni rilevanti. Non ci sono stati per fortuna feriti.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Tezze Valsugana, che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto alla rimozione dei detriti rimasti sull’asfalto. Per consentire la pulizia della carreggiata e la rimozione dei veicoli coinvolti, la statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per circa due ore, prima di essere riaperta a senso unico alternato.