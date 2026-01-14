STRIGNO. Non dava notizie da alcuni giorni Mauro Sbetta, l’uomo di 68 anni che è stato trovato morto nella propria abitazione di Strigno. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana sono in corso e per il momento non è esclusa alcuna opzione ed è stata già disposta l'autopsia.

L'uomo, con il quale i familiari cercavano di mettersi in contatto da tempo, è stato rivenuto a terra da un cugino che aveva avuto la chiave dell'appartamento. La vittima presentava diverse ferite al capo e nella sala c'erano vetri infranti.

Inutili i soccorsi allertati, serviti solo a confermare la morte del 68enne. Il sostituto procuratore di turno Davide Ognibene si è recato sul posto per i primi accertamenti assieme al medico legale e carabinieri della Scientifica.