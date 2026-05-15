TRENTO. La circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Trento e Primolano, linea Trento - Bassano del Grappa, dalle ore 9 alle ore 15 di domenica 17 maggio 2026, per interventi di manutenzione all'infrastruttura ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Lo comunica Rfi in una nota. Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.