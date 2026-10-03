BORGO. Un incidente sul lavoro in Veneto è costato la vita ad un giovane di Borgo Valsugana. Daniele Gremes, 27 anni, è morto giovedì sera in seguito alle gravissime lesioni riportate il giorno prima nello stabilimento Eurial di Borso del Grappa dove lavorava. Gremes si trovava accanto a una vasca a pressione per la lavorazione del formaggio che viene scaldata dal vapore che circola nel doppio fondo, quando un tubo è esploso.



Il 27enne è stato investito da un getto di vapore rovente. Ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, a nulla sono valse le cure dei medici. Gremes da circa un anno viveva a Bassano dopo aver comprato casa assieme alla compagna.



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